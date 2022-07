Vue d'ensemble du tunnel hydroélectrique où s'est produit l'incident. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Des secouristes vietnamiens tentaient le 4 juillet de venir en aide à un travailleur bloqué dans le tunnel d'une centrale hydro-électrique dans le village de Phi Linh, commune de Si Pa Phin, district de Nam Bo, province de Dien Bien (Nord).

Auparavant, à environ 6h00 le 3 juillet, une forte pluie a provoqué des crues dans le ruisseau du village de Phi Linh, emportant quatre ouvriers de la centrale hydroélectrique.

Des secouristes utilisent des bateaux au service du sauvetage . Photo: VNA

Peu de temps après, les travailleurs et les forces de secours locales ont sauvé trois personnes. Une autre portée disparue était Ly A Dia (né en 1997), vivant dans le village de Long Dao, commune de Si Pa Phin.

Selon Hang Nhe Ly, vice-président du Comité populaire du district de Nam Po, le travail de sauvetage est très difficile à cause de la profondeur du tunnel (plus de 260 m) et de la grande quantité d'eau. Les équipes de sauvetage ont utilisé cinq pompes électriques de grande capacité pour aspirer l'eau du tunnel. -VNA