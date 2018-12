Hanoi, 5 décembre (VNA) - La province de Dien Bien s'est fixée pour objectif 870.000 touristes en 2019, soit une augmentation de 17% par rapport à 2018, dont 180.000 étrangers.

Une performance au festival des fleurs de bauhinia 2018 à Dien Bien. Photo: VNA



La province, célèbre pour la glorieuse victoire de Dien Bien Phu contre les colonialistes français, vise aussi 1.360 milliards de dongs de recettes touristiques, +17,7% par rapport à 2018.



En 2019, Dien Bien célébrera le 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, son 110e anniversaire et les 70 ans de la création du Comité provincial du parti, qui organisera diverses activités.



Selon le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la localité organisera 15 activités culturelles majeures, notamment une course de pirogue à Muong Lay, un festival des fleurs de cerisier, un autre des fleurs de bauhinia et une journée culturelle, sportive et touristique.



Le Département a indiqué que Dien Bien avait accueilli plus de 700.000 visiteurs cette année, soit 103,67% de son objectif annuel, dont plus de 150.000 étrangers. Les recettes touristiques ont dépassé 1.150 milliards de dongs.



Dien Bien compte actuellement 145 établissements d'hébergement touristique et cinq agences de voyages. Le secteur du tourisme a créé des emplois pour plus de 13.000 travailleurs, dont 5.000 emplois directs.



Outre ses beaux paysages naturels, Dien Bien est également riche en sites historiques. Le célèbre champ de bataille de Dien Bien Phu en comprend 45, dont huit aménagés pour les touristes.



À l'avenir, la province encouragera divers secteurs économiques à investir dans le tourisme, tout en aidant les entreprises locales à concevoir des produits uniques pour attirer plus de visiteurs et prolonger leur séjour.



Dans le même temps, la province développera le tourisme communautaire dans les régions reculées et frontalières, tout en collaborant avec huit autres localités du nord-ouest, ainsi qu’avec Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, le Laos et la Thaïlande pour stimuler son tourisme. - CPV/VNA