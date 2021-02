D'ici 2025, tout le pays s'efforcera de planter au moins 1 milliard d'arbres. Photo: Vietnamforestry

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) vient de remettre un rapport au Premier ministre pour l'approbation du projet "Planter un milliard d'arbres pour la période 2021-2025 pour contribuer au développement durable du pays".

Selon le rapport, d'ici 2025, tout le pays s'efforcera de planter au moins un milliard d'arbres afin d'améliorer la qualité des forêts, d'augmenter le taux de couverture forestière, de contribuer à répondre au changement climatique, à la protection de l'environnement et à l'atténuation des catastrophes naturelles.

Sur ce milliard d'arbres, 690 millions seront plantés de façon éparse dans les zones urbaines et rurales, 310 millions de façon concentrée dans les forêts de protection et à usage spécial et forêts de production pour protéger l'environnement écologique, améliorer le paysage et répondre au changement climatique, contribuant au développement socioéconomique, à l’amélioration de la qualité de vie des populations et au développement durable du pays.

En outre, le projet vise à générer des revenus supplémentaires à partir de produits forestiers non ligneux pour la consommation grâce à des modèles d'agroforesterie, pour que les gens participent à la plantation et à la protection des arbres.

Les résultats du projet au cours de la période 2021-2025 contribueront à la mise en œuvre réussie du plan national d'adaptation au changement climatique pour la période 2021-2030, au Plan de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique, au Plan d'action national pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable, à la Stratégie de croissance verte... –CPV/VNA