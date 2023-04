Photo d'illustration/Vnexpress

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu (Vietnamien résidant à l'étranger) dans les banques commerciales et institutions économiques à Ho Chi Minh-Ville au 1er trimestre a atteint 2,1 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 19%.

Selon Nguyen Duc Lenh, directeur adjoint de la Banque d'État du Vietnam (BEV) à Ho Chi Minh Ville, le montant de devises étrangères transféré dans la ville a augmenté principalement grâce aux Vietnamiens vivant en Asie - où la croissance économique s'est maintenue.



Les envois de fonds en provenance d'Asie ont représenté 43% du volume total transféré vers la ville, 84 % de plus qu'à la même période de l'an dernier. Dans d'autres régions telles que les Amériques, l'Afrique et l'Océanie, les envois de fonds ont diminué en raison des conditions économiques difficiles et de la forte inflation.



Selon M. Lenh, les envois de fonds et d'autres sources de capitaux de l'économie contribuent au développement de la production, des affaires, du commerce des services, ainsi qu'à la promotion de la croissance économique.



L'année dernière, les envois de fonds à Ho Chi Minh-Ville ont atteint plus de 6,6 milliards de dollars, en baisse de près de 6,7% au rythme annuel, en raison du ralentissement économique dans de nombreux endroits. -CPV/VNA