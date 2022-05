Nguyen Xuan Thang , directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (à gauche), discute avec le président du SPD Lars Klingbeil (2e à partir de la gauche ) et Alexander Schweitzer, ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Transformation et de la Numérisation du Land de Rhénanie-Palatinat (2e à partir de la droite). Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le 7e dialogue théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate allemand (SPD) a eu lieu le 16 mai à Berlin, sous le thème "La croissance verte associée à la protection de l'environnement, et l'adaptation proactive au changement climatique au Vietnam et en Allemagne".

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, président du Conseil central de théorie. Celle du SPD était dirigée par Alexander Schweitzer, membre du Comité central du SPD, ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Transformation et de la Numérisation du Land de Rhénanie-Palatinat.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la croissance verte, des énergies renouvelables au Vietnam et en Allemagne et de l'agriculture verte.

A cette occasion, la délégation vietnamienne a eu une entrevue avec Lars Klingbeil, coprésident du SPD. Ce dernier a affirmé que le 7e dialogue politique était un événement important, contribuant à promouvoir de bonnes relations entre les deux Partis.

Panorama du dialogue. Photo: VNA



Selon Nguyen Xuan Thang, le Vietnam apprécie le rôle de l'Allemagne dans la région et dans le monde et souhaite renforcer le partenariat stratégique sur la base de la coopération dans les processus de restructuration énergétique, la croissance verte et l'agriculture verte.

Auparavant, la délégation vietnamienne a travaillé le 14 mai avec des dirigeants du parc d'énergie de Mayence pour étudier le modèle de production d'hydrogène par électrolyse à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables, ainsi qu'avec Alexander Schweitzer et d'autres dirigeants du SPD du Land de Rhénanie-Palatinat sur la situation régionale et mondiale, et les orientations de coopération dans les temps à venir. -VNA