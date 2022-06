Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Un dialogue sur le thème « Situation actuelle et solutions pour lutter contre la dégradation des terres » a eu lieu le 16 juin à Hanoï, en réponse à la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse (17 juin), le 28e anniversaire de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD).



L’événement a été organisé par l’Administration vietnamienne des forêts (VNFOREST), en coopération avec le parc national de Ba Vi et d’autres organisations.



Selon Pham Van Dien, vice-directeur général de l’Administration vietnamienne des forêts, ce dialogue a permis de partager des expériences et de réfléchir à des mesures pour lutter contre la désertification et la sécheresse.

Pham Van Dien, vice-directeur général de l’Administration vietnamienne des forêts, lors du dialogue. Photo: VNA





Lors du dialogue, les scientifiques, gestionnaires, experts, représentants de localités et d’organisations internationales..., ont évalué la situation actuelle et proposé des solutions pour limiter la dégradation des terres et lutter contre la désertification au Vietnam en association avec la mise en œuvre du Programme de développement sylvicole durable, du Projet de plantation d'un milliard d'arbres et la restructuration du secteur forestier.

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année le 17 juin, pour sensibiliser le public aux efforts internationaux de lutte contre la désertification. Cette journée rappelle à tous que la neutralité en matière de dégradation des terres est réalisable grâce à une forte implication communautaire et à une coopération à tous les niveaux.



La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification a été adoptée à Paris le 17 juin 1994, et est entrée en vigueur le 25 décembre 1996, 90 jours après réception de la cinquantième ratification. Jusqu'à maintenant, 197 pays l'ont signée, le Vietnam en 1998.-VNA