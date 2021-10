Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Nguyen Minh Vu . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Placé sous le thème "Renforcement du partenariat public-privé: principal moteur d'une reprise intégrale et d'un développement durable, inclusif et innovant", le Dialogue stratégique national Vietnam-Forum économique mondial (WEF) a été organisé en ligne le 29 octobre, sous l'égide du professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF, et du Premier ministre Pham Minh Chinh.

A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Nguyen Minh Vu a informé l'Agence vietnamienne d'information des résultats du dialogue et des évaluations sur les perspectives économiques du Vietnam.

Selon lui, ce dialogue est un véritable échange ouvert et bidirectionnel. Les grandes entreprises et investisseurs régionaux et mondiaux ont souligné leurs perspectives, leur optimisme et leur confiance dans le climat des affaires au Vietnam, et ont partagé franchement les difficultés et les défis auxquels ils ont dû faire face. En outre, ils ont donné des propositions constructives visant à aider le Vietnam à rétablir rapidement l'économie et à réaliser ses objectifs et visions à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé son point de vue sur la collaboration entre le gouvernement, les provinces du Vietnam et les investisseurs et entreprises régionaux et mondiaux. Il a rappelé l'esprit de la coopération gagnant-gagnant entre le gouvernement et les entreprises dans la période actuelle et souligné l'engagement et la détermination du gouvernement vietnamien dans la réforme, la transformation de l'économie et la création de nouvelles opportunités pour l'économie vietnamienne, pour que les entreprises nationales et étrangères se développent de manière durable, inclusive et innovante.

Le dialogue très ouvert a montré la confiance des entreprises et des investisseurs envers l'économie vietnamienne, laquelle conduira à de nombreuses décisions d'investissement au Vietnam dans des domaines d'intérêt mutuel, a affirmé le vice-ministre vietnamien.

Concernant les évaluations du WEF et des chefs d'entreprises sur les perspectives économiques du Vietnam lors du dialogue, ils ont indiqué que les difficultés récentes rencontrées au Vietnam étaient de courte durée. Le Vietnam dispose d'une position géographique économique très importante. Avec près de 100 millions de personnes, le pays qui fait partie d'un réseau d'accords de libre-échange, est capable d'attirer des investisseurs étrangers à long terme.

Le président du WEF Borge Brende (à gauche), le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF, et le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) lors du dialogue. Photo: VNA

Les participants ont constaté que les orientations de développement du gouvernement du Vietnam étaient claires et dans la bonne direction. Le WEF et les entreprises et investisseurs étrangers peuvent accompagner le pays pour renforcer une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, les sciences et technologies, l'innovation, les solutions intelligentes, la santé, etc.

Ils ont notamment souligné la volonté du gouvernement vietnamien d'accompagner les entreprises pour dégager les difficultés, contribuant à instaurer la confiance chez les investisseurs.

Les estimations de la communauté internationale des affaires à travers ce dialogue sur les perspectives économiques du Vietnam sont très positif. Cela ouvrira de nombreuses nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et les groupes économiques étrangers dans les temps à venir, a conclu Nguyen Minh Vu. -VNA