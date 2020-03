Panorama du Dialogue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Vladimir Titov, premier vice-ministre des Affaires étrangères (AE) de la Fédération de Russie, a effectué le 6 mars une visite au Vietnam pour participer au 11e Dialogue stratégique de la diplomatie, de la défense et de la sécurité Vietnam-Russie.



Cet événement a eu lieu le matin du 6 mars à Hanoï, sous la co-présidence du vice-ministre russe et du vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son.



Les deux parties ont discuté des mesures propres à renforcer la coopération bilatérale, des affaires régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont souligné leur volonté de maintenir et de développer fortement leur coopération dynamique en tous domaines, de la politique à l’économie en passant par la défense, la sécurité, les sciences et technologies, l’éducation, la culture et le tourisme, afin d’exploiter au mieux les potentiels de chaque pays.



Les deux parties se sont déclarées unanimes sur la nécessité d’appliquer au mieux l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique dont la Russie est membre, afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.



S’agissant de la situation mondiale, elles ont insisté sur la nécessité de renforcer leurs échanges d’informations et de collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment quand le Vietnam assume le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021 et la présidence tournante de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020.



La partie vietnamienne a déclaré qu’elle tenait en haute estime le rôle de la Russie dans les affaires mondiales et la sécurité internationale. La partie russe a souligné le rôle croissant du Vietnam dans la région comme dans le monde, ainsi que son rôle actif au sein de l’ASEAN, du Conseil de sécurité et des forums multilatéraux. Elles ont promis de coopérer étroitement au sein des Nations Unies comme d’autres forums multilatéraux, pour contribuer ensemble au maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique et dans le monde. Elles ont salué les avancées des relations entre l’ASEAN et la Russie ces derniers temps, soulignant que Hanoï et Moscou continueraient à collaborer étroitement afin d’approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie.



Les deux parties ont affirmé leur soutien au règlement pacifique des différends en Mer Orientale, selon le droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue de parvenir à un Code de conduite (COC) validé et efficace. -VNA