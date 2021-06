Le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présidé le Dialogue politique de haut niveau de l’



Cet événement a vu la présence de dirigeants du Cambodge, du Royaume-Uni, du Laos, de Russie, de Singapour, du Portugal, de République de Corée, de l'Union européenne, de l’ONU, du Forum économique mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam.



Le dialogue a attiré près de 200 représentants d'agences gouvernementales, d'entreprises et d'organisations sociales des 53 pays membres de l'ASEM.



Dans son discours d'ouverture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est félicité des réalisations importantes obtenues par l’ASEM au cours des 25 dernières années, tout en affirmant que la coopération Asie-Europe continuerait d'être une priorité dans la politique étrangère du Vietnam.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré que le monde connaissait des transformations profondes et intégrales grâce aux progrès remarquables de la science et de la technologie ainsi que des changements géopolitiques et géo-économiques, des effets complexes de la pandémie de COVID-19 et des défis de sécurité traditionnelle et non traditionnelle. La coopération internationale se heurte à de nombreux obstacles tels que le protectionnisme, l'unilatéralisme et les actes sapant le droit international.



Dans ce contexte, le partenariat et la coopération Asie-Europe sont plus importants que jamais, ayant une signification essentielle pour la stabilité et la prospérité du monde. L'ASEM doit construire une nouvelle vision et une nouvelle vitalité, et jouer un rôle approprié dans la structure régionale et mondiale qui est en train de se former. Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présidé le Dialogue politique de haut niveau de l’ ASEM (Forum de coopération Asie-Europe) ayant pour thème « 25 ans de l'ASEM - Renforcer le partenariat Asie-Europe dans un monde en transformation », organisé à Hanoï en ligne et en présentiel.Cet événement a vu la présence de dirigeants du Cambodge, du Royaume-Uni, du Laos, de Russie, de Singapour, du Portugal, de République de Corée, de l'Union européenne, de l’ONU, du Forum économique mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam.Le dialogue a attiré près de 200 représentants d'agences gouvernementales, d'entreprises et d'organisations sociales des 53 pays membres de l'ASEM.Dans son discours d'ouverture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est félicité des réalisations importantes obtenues par l’ASEM au cours des 25 dernières années, tout en affirmant que la coopération Asie-Europe continuerait d'être une priorité dans la politique étrangère du Vietnam.Le ministre Bui Thanh Son a déclaré que le monde connaissait des transformations profondes et intégrales grâce aux progrès remarquables de la science et de la technologie ainsi que des changements géopolitiques et géo-économiques, des effets complexes de la pandémie de COVID-19 et des défis de sécurité traditionnelle et non traditionnelle. La coopération internationale se heurte à de nombreux obstacles tels que le protectionnisme, l'unilatéralisme et les actes sapant le droit international.Dans ce contexte, le partenariat et la coopération Asie-Europe sont plus importants que jamais, ayant une signification essentielle pour la stabilité et la prospérité du monde. L'ASEM doit construire une nouvelle vision et une nouvelle vitalité, et jouer un rôle approprié dans la structure régionale et mondiale qui est en train de se former.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présidé le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM. Photo : VNA





Le ministre Bui Thanh Son a souligné que l'ASEM devait prioriser les domaines qui répondent aux besoins de développement de ses pays membres, en se concentrant sur les mesures visant à renforcer la confiance et apporter des contributions substantielles au processus de restructuration mondiale vers un développement inclusif et durable.



Le ministre a proposé trois objectifs majeurs que l'ASEM devrait viser : Assurer un environnement international pacifique et stable, sur la base du dialogue et de la confiance ; jouer un rôle de pionnier et redoubler d'efforts pour promouvoir un développement durable et inclusif ; créer une base solide pour des relations économiques durables, à long terme et mutuellement bénéfiques entre l'Europe et l'Asie.



Dans le but de contribuer à l’édification d'une nouvelle vision pour le partenariat Asie-Europe, le dialogue s'est concentré sur la discussion de questions telles que : changements majeurs dans le monde et les deux continents ; nouveaux facteurs et tendances affectant le partenariat Asie-Europe au cours de la prochaine décennie ; rôle de la coopération Asie-Europe pour relever les défis mondiaux, renforcer la coopération multilatérale, promouvoir une croissance durable et inclusive ; et vision de la coopération Asie-Europe dans le futur.



S'exprimant lors du dialogue, les ministres ont affirmé l'importance de l'ASEM et se sont engagés à continuer de resserrer la collaboration entre les pays membres pour promouvoir une coopération plus étroite.



Sur la base de l'évaluation des opportunités et des défis auxquels l'ASEM est confrontée, les délégués ont convenu que l'ASEM avait besoin d'une nouvelle vision coopérative pour contribuer davantage aux questions de paix, de sécurité et de stabilité, au développement durable sur deux continents et au monde, et pour répondre aux besoins de développement des pays membres. Le ministre Bui Thanh Son a souligné que l'ASEM devait prioriser les domaines qui répondent aux besoins de développement de ses pays membres, en se concentrant sur les mesures visant à renforcer la confiance et apporter des contributions substantielles au processus de restructuration mondiale vers un développement inclusif et durable.Le ministre a proposé trois objectifs majeurs que l'ASEM devrait viser : Assurer un environnement international pacifique et stable, sur la base du dialogue et de la confiance ; jouer un rôle de pionnier et redoubler d'efforts pour promouvoir un développement durable et inclusif ; créer une base solide pour des relations économiques durables, à long terme et mutuellement bénéfiques entre l'Europe et l'Asie.Dans le but de contribuer à l’édification d'une nouvelle vision pour le partenariat Asie-Europe, le dialogue s'est concentré sur la discussion de questions telles que : changements majeurs dans le monde et les deux continents ; nouveaux facteurs et tendances affectant le partenariat Asie-Europe au cours de la prochaine décennie ; rôle de la coopération Asie-Europe pour relever les défis mondiaux, renforcer la coopération multilatérale, promouvoir une croissance durable et inclusive ; et vision de la coopération Asie-Europe dans le futur.S'exprimant lors du dialogue, les ministres ont affirmé l'importance de l'ASEM et se sont engagés à continuer de resserrer la collaboration entre les pays membres pour promouvoir une coopération plus étroite.Sur la base de l'évaluation des opportunités et des défis auxquels l'ASEM est confrontée, les délégués ont convenu que l'ASEM avait besoin d'une nouvelle vision coopérative pour contribuer davantage aux questions de paix, de sécurité et de stabilité, au développement durable sur deux continents et au monde, et pour répondre aux besoins de développement des pays membres.

Photo : VNA





L'ASEM doit également innover et faire preuve de créativité dans la mise en œuvre d'activités de coopération pour atteindre une plus grande efficacité et apporter des avantages pratiques aux populations. - VNA L'ASEM doit également innover et faire preuve de créativité dans la mise en œuvre d'activités de coopération pour atteindre une plus grande efficacité et apporter des avantages pratiques aux populations. - VNA

source