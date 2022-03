Photo: UNESCO

Jakarta (VNA) - Le programme de soutien à l'enseignement supérieur dans la région de l'ASEAN (SHARE) de l'Union européenne tient son 14e dialogue politique dans un format hybride du 29 au 31 mars à Bangkok, en Thaïlande.

Le 14e dialogue politique du SHARE est conçu en partenariat avec la Division de l'éducation, de la jeunesse et des sports (EYSD) du Secrétariat de l'ASEAN, le Centre régional de l'Organisation des ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est spécialisé dans l'enseignement supérieur et le développement (SEAMEO RIHED), le Bureau régional pour l'éducation de l'UNESCO en Asie et dans le Pacifique, le Réseau universitaire de l'ASEAN et des partenaires.

Ayant pour thème "La contribution des partenariats de l'enseignement supérieur en Asie du Sud-Est à la réalisation des Objectifs de Développement durable 2030", le dialogue politique explore comment les partenariats entre les parties prenantes de l'enseignement supérieur peuvent multiplier les impacts pour atteindre les 17 Objectifs de Développement durable (ODD), en particulier l'ODD 4, pour « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

L'événement réunit des parties prenantes clés pour partager des informations, échanger des points de vue et proposer des stratégies pour de nouveaux partenariats dans l'enseignement supérieur en vue de la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Lors du deuxième jour de travail, les participants seront en mesure d'explorer comment l'enseignement supérieur peut être un catalyseur pour renforcer les partenariats en vue de la réalisation de l'Agenda 2030.

Les résultats de ce dialogue seront présentés lors de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur, prévue en mai 2022 -VNA