Dinh Ngoc Thang, chef du Département des douanes de HCM-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une conférence de dialogue entre la communauté des entreprises sud-coréennes et le Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville a eu lieu mardi dans la mégapole du Sud.

Organisé par le Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville, la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée au Vietnam (Kocham) et l'Agence coréenne pour la promotion des investissements et du commerce (Kotra), cet événement a rassemblé plus de 150 entreprises sud-coréennes.

Il visait à régler à temps les difficultés rencontrées par les entreprises lors de la procédure de dédouanement aux postes frontaliers de la ville ainsi qu'à fournir de nouvelles informations et réglementations concernant les activités d'import-export.

Il s'agissait d'une bonne occasion pour le Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville d'écouter les propositions de la communauté des entreprises, afin de perfectionner les mécanismes et les politiques en matière de douane et de renforcer les liens entre les deux parties.

A cette occasion, les dirigeants du Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville ont répondu directement à plus de 30 questions posées par les entreprises sud-coréennes.

Ils se sont engagés à faciliter le commerce et à réduire le temps de dédouanement de 108 heures à 70 heures pour les marchandises destinées à l'exportation, et de 138 heures à 90 heures pour celles qui sont importées.

Selon Yoon Yoo Young, directeur de Kotra à Ho Chi Minh-Ville, environ 5.600 entreprises sud-coréennes mènent les activités d'affaires au Vietnam, contribuant ainsi à hauteur de 35% à la valeur totale des exportations du Vietnam chaque année.

Les réponses rapides aux problèmes jouent un rôle très important dans le renforcement de la coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la République de Corée, a-t-il ajouté.

La communauté des entreprises sud-coréennes a également apprécié les résultats obtenus par le Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville dans la réforme des formalités administratives et l'application des technologies de l'information dans la mise en œuvre des formalités douanières. -VNA