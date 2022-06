Le dialogue politique multipartite sur la promotion de l'économie circulaire de l'ASEAN. Photo: asean.org

Jakarta (VNA) - Le secrétariat de l'ASEAN, en collaboration avec l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), a tenu sous forme de visioconférence le 17 juin, un dialogue de politiques multipartite sur la promotion de l'économie circulaire de l'ASEAN.

Le dialogue de politiques a réuni des parties prenantes de divers secteurs de la région pour partager les efforts de l'ASEAN pour la promotion de l'économie circulaire, évaluer la situation actuelle dans la région et identifier les attentes.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la Communauté économique de l'ASEAN (AEC), Satvinder Singh, a affirmé le rôle important de l'économie circulaire dans la réduction des émissions de carbone pour aider à lutter contre le changement climatique, et l'importance des collaborations multipartites pour faciliter la mise en œuvre de l'économie circulaire dans la région.

Le dialogue a souligné l'importance d'aligner les mesures d'économie circulaire en conformité avec les engagements environnementaux de l'ASEAN et avec la taxonomie de l'ASEAN. Parmi les principaux défis soulevés figuraient le changement du comportement des producteurs et des consommateurs vers des pratiques circulaires, le manque de marchés pour les biens secondaires, les actions fragmentées dans la région et les capacités techniques limitées.

Les résultats du dialogue serviront de référence pour l'élaboration du programme de travail pour soutenir la mise en œuvre du cadre pour l'économie circulaire pour l'AEC. Le programme de travail vise à faciliter le partage des connaissances, à identifier les domaines de collaboration possibles et à donner des recommandations politiques pour intégrer l'économie circulaire dans les efforts d'édification de la communauté de l'ASEAN. -VNA