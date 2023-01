Hanoi (VNA) - Le gouvernement a récemment publié la Résolution n° 06/NQ-CP sur le développement d'un marché du travail flexible, moderne, efficace, durable et intégré pour une reprise socio-économique rapide.

Afin de construire et de développer ce marché du travail, le gouvernement exige que les ministères, agences, comités populaires des villes et provinces de niveau central intensifient la mise en œuvre synchrone, unifiée, opportune et efficace des principaux points de vue, objectifs, tâches et solutions.

Il faut déployer des mesures efficientes pour le développement des ressources humaines et y investir massivement. À l'horizon 2025, le taux de travailleurs formés titulaires de diplômes et de certificats atteindra 30 %.

Afin d'atteindre les objectifs fixés, la Résolution met l’accent sur le perfectionnement du cadre juridique, la révision et la modification des dispositions légales, la réponse aux besoins de développement du marché du travail dans la bonne direction, en se concentrant dans les domaines clés, le rétablissement et la stabilisation du marché du travail, la promotion et la création d'emplois durables et l'utilisation efficace de la main-d'œuvre.

En outre, il faut se concentrer sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines afin de bien répondre aux exigences du marché du travail.

De plus, il est nécessaire d'organiser la formation, de répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises, en particulier de celles à capitaux étrangers (IDE), pour surmonter la pénurie de main-d'œuvre.

Le gouvernement a demandé aux ministres, aux chefs d'agences de niveau ministériel, aux agences gouvernementales, aux présidents des comités populaires des villes et provinces de ressort central de se concentrer sur la direction, l'examen et l'accélération de la mise en œuvre des tâches directement liées au soutien au développement du marché du travail, à la création d'emplois et au développement des ressources humaines, selon la direction du gouvernement et du Premier ministre. - VNA