Hanoi (VNA) – Selon des experts, le delta du Mékong est un endroit très favorable pour le développement du secteur des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse) et de l'énergie thermique au gaz.

Photo d'illustration : VNA

Dans 13 villes et provinces de cette région, 11 provinces disposent d’un grand potentiel pour l'énergie solaire avec un rayonnement moyen de 1 387 à 1 534 Kwh/KWp/an. Les provinces côtières de la région ont un très bon potentiel pour l'éolien avec des vitesses de vent le long de la côte de 6,5 à 7 m/s.

De nombreuses localités du delta du Mékong se concentrent sur l'attraction d'investissements et le développement de projets d'énergies renouvelables, contribuant à résoudre le problème de la sécurité énergétique, créant une force motrice pour leur développement socio-économique ainsi que celui de toute la région.

Selon le vice-directeur du service de l’Industrie et du Commerce de Ca Mau, Duong Vu Nam, la province de Ca Mau a un littoral de plus de 254 km et son plateau continental assez plat et large, ce qui favorise le développement de l'éolien. Ca Mau se situe dans une zone à fort ensoleillement annuel combiné à l'air frais, ce qui est un avantage pour le développement de l'énergie solaire.

La superficie de la forêt de production à Ca Mau est assez grande, les réserves d'exploitation et de produits ligneux atteignent environ 225 000 - 300 000 tonnes/an, ce qui constitue une matière première abondante pour l'énergie biomasse.

M. Duong Vu Nam a dévoilé qu'à ce jour, plus de 40 investisseurs nationaux et étrangers avait recherché des opportunités d'investissement dans l'éolien, le solaire et la biomasse à Ca Mau.

En juin, 11 projets éoliens d'une capacité totale de 675 MW, un projet d'énergie biomasse de 24 MW est en mise en œuvre à Ca Mau. En outre, un projet éolien de 200 MW attend l’octroi de la licence. La province a soumis au ministère de l'Industrie et du Commerce l'ajout de 26 projets au plan national de développement de l'électricité, d'une capacité totale de 14.614 MW.

Selon le vice-directeur du service de l'Industrie et du Commerce de Soc Trang, Le Thành Thanh, Soc Trang a également un littoral d'environ 72 km, ce qui présente de grands avantages pour l'énergie éolienne.

Selon le Comité populaire de la province, le Premier ministre a approuvé l’aménagement supplémentaire de 20 projets éoliens en zone côtière, d'une capacité totale de 1.435 MW.

Le Comité populaire provincial a donné son accord de principe pour 16 projets d'une capacité totale de 1.095 MW. Quatre autres sont en cours d'achèvement de leurs documents. - VNA