Photo d'illustration : tuyengiao.vn

Hanoï (VNA) - Avec la gouvernance et la société numériques, l'économie numérique est l'un des trois piliers de la transformation digitale - une tendance mondiale inévitable qui s’accélère actuellement au Vietnam. Depuis quelques années, le gouvernement vietnamien et le milieu des affaires ont conjugué leurs efforts pour développer ce secteur du futur.



Récemment, le vice-premier ministre, Vu Duc Dam, a approuvé la stratégie nationale de développement de l'économie numérique et de la société numérique pour 2025, avec une vision à l’horizon de 2030. Stratégie qui devrait aider le Vietnam à passer le niveau du revenu intermédiaire, tranche inférieure d'ici 2025 au niveau du revenu intermédiaire, tranche supérieure en 2030 et à atteindre un niveau de revenu élevé en 2045.



Des objectifs ambitieux



Les objectifs fixés pour 2025 sont ambitieux: L'économie numérique devra représenter 20 % du PIB. La proportion de l'économie numérique dans chaque secteur doit atteindre au moins 10 %. La part du e-commerce dans le total des ventes au détail devra atteindre plus de 10 % et le taux d'entreprises utilisant des contrats électroniques à plus de 80 %. Le pourcentage de petites et moyennes entreprises utilisant des plateformes numériques devra être supérieur à 50 % et le nombre de salariés qui travailleront dans l'économie numérique devra représenter 2% de la population active.



Auparavant, en septembre 2019, le bureau politique du Comité central du Parti communiste vietnamien avait promulgué la résolution no 52 “ sur les politiques à prendre pour accélérer l’industrie 4.0 au Vietnam”. Il est prévu que d'ici 2025, l'économie numérique représenterait environ 20 % du PIB et plus de 30 % du PIB en 2030, avec une productivité du travail qui devrait augmenter de plus de 7 % par an. En 2045, le Vietnam devrait devenir l'un des principaux centres de services intelligents, d’entrepreneuriat et d'innovation en Asie.



Des bases solides



Jusqu'à présent, le Vietnam est connu pour être l'un des premiers pays à s’être doté d’un arsenal juridique suffisamment performant pour encadrer l’expansion de l'économie numérique et d’une stratégie nationale sur la transformation digitale.

Trân Duy Dông, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement. Photo : VOV





Selon de nombreuses institutions financières internationales, le Vietnam regorge d'atouts pour développer l'économie numérique. D’après la Banque mondiale, la compétitivité des opérateurs vietnamiens des technologies de l'information et des télécommunications est supérieure à leurs confrères en Asie du Sud-Est. Les prix des offres internet au Vietnam sont parmi les plus compétitifs de la région.



Le Vietnam figure parmi les pays d’Asie du Sud-Est qui comptent le plus d'internautes et le nombre d'abonnés haut débit n’a cessé d’augmenter ces derniers temps.



De plus, le taux d’internautes qui sont prêts à passer de la 3G à la 4G est le plus élevé parmi les pays ayant le même niveau de revenu. Le Vietnam bénéficie également d'une vitesse de connexion régionale moyenne accrue.



“Actuellement, le chiffre d’affaires de l'innovation représente 9 % du PIB. L'économie numérique devrait représenter 30% du PIB. À mon avis, c’est un objectif ambitieux, mais tout à fait réalisable compte tenu de l’augmentation des investissements dans l'innovation. Pour atteindre cet objectif, le ministère du Plan et de l'Investissement se rapprochera d'autres ministères et secteurs afin d’appliquer les mesures plus appropriées”, estime Trân Duy Dông, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement.



Le Vietnam a obtenu des résultats encourageants dans la transformation digitale en général et dans le développement de l’économie numérique en particulier. Mais davantage d’efforts doivent être déployés par le gouvernement et les entreprises pour que ce processus aboutisse. - VOV/VNA