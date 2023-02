A la conférence. Photo: Journal de Khanh Hoa

Khanh Hoa (VNA) - Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a suggéré à la région côtière du Centre méridional de développer l'agrotourisme, alliance du tourisme et de l'agriculture.

Lors d'une conférence tenue samedi 4 février dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), Le Minh Hoan a souligné que cette région possédait un potentiel et des atouts considérables en matière de développement agricole et aquacole, en particulier dans l'aquaculture et l'élevage de nids de salanganes, notant que la combinaison entre l’agriculture et le tourisme élèveraient les valeurs de ces deux secteurs.

Il a demandé à la région de réorganiser certaines zones de production et de créer une connectivité entre les coopératives, ce qui passe d'abord par un changement des pensées.

Selon Nguyen Van Viet, directeur du Département du plan du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la région est confrontée à des problèmes tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les crues qui se développent de manière compliquée.

Combiner l'agriculture et le tourisme contribuera à augmenter les revenus des habitants locaux, a-t-il dit, suggérant aux localités d'investir davantage dans les sciences et technologies, les infrastructures pour l'agriculture et les zones rurales.

A cette occasion, la délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a visité certains établissements de production dans la province de Khanh Hoa.-VNA