Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Développer fortement les villes satellites de certaines grandes villes, tel est l'un des objectifs énoncés dans la Décision n°179/QD-TTg du 16 février 2024 du Premier ministre portant stratégie de développement de la construction d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045.



La stratégie vise, d'ici 2030, à promouvoir l'amélioration du système institutionnel et des outils de gestion, créer un environnement favorable, égalitaire et transparent pour les activités d'investissement dans la construction, appliquer de manière efficace les lois dans la construction.



En outre, il faut accélérer l’urbanisation et l’économie urbaine, en améliorer la qualité, développer fortement les villes satellites de certaines grandes villes, notamment Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. En parallèle, il est important d’améliorer progressivement la qualité du développement urbain dans les aspects économique, social, d'infrastructures, d'architecture, de logement et de qualité de vie des populations.



En même temps, il est nécessaire d’innover et améliorer la qualité de la planification de la construction, de promouvoir le développement urbain avec une vision à long terme, de former un certain nombre de réseaux de villes intelligentes dans les régions économiques clés du Nord, du Sud et du Centre, de construire des villes à faibles émissions de carbone…



L’un des objectifs d’ici 2045 est que le secteur de la construction aura une capacité suffisante pour concevoir et construire des projets de construction modernes et complexes de toutes tailles dans tous les domaines, et sera compétitif pour élargir ses activités à l'étranger. Par ailleurs, le taux d'urbanisation se situera dans le groupe intermédiaire de la tranche supérieure de l'ASEAN et de l'Asie...



Dans les détails, il faut mettre en œuvre de manière synchrone les politiques de réduction de charge pour les grandes villes, promouvoir les systèmes d’infrastructures et de services dans les villes satellites, moderniser les méthodes et modèles de gestion et de développement du logement social, notamment logements pour les ouvriers des parcs industriels, maximiser l'exploitation des ressources foncières au service des objectifs de développement socio-économique, du processus d'industrialisation et de modernisation du pays, etc.-VNA