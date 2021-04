Dans la ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque a été organisé le 9 avril à Hanoï pour lancer un projet sur la résilience au changement climatique et la protection de l'environnement pour développer des villes vertes de niveau 2.

Ce projet, dont le maître d'ouvrage est l’Administration de l'environnement, est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et la Banque asiatique de Développement (BAD).

Il sera mis en œuvre à l'échelle nationale pendant cinq ans pour améliorer la qualité de l'environnement et augmenter la résilience au changement climatique, tout d'abord, pour les villes de Ha Giang (province éponyme), de Huê (province de Thua Thien-Huê), et de Vinh Yen (province de Vinh Phuc). Il permettra également de mettre en place des mécanismes financiers pour maintenir les solutions de développement vert et de résilience au changement climatique dans les villes de niveau 2.

Dans l'avenir, ce projet sera mis en œuvre dans six autres villes de niveau 2. Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Vo Tuan Nhan, il est nécessaire de tenir compte des villes de niveau 2 au Sud-Ouest, dans le Delta du Mékong et dans les Hauts Plateaux du Centre. -VNA