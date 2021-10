Lisbonne (VNA) - Poursuivant sa mission au Portugal, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré le 29 octobre à Lisbonne la vice-présidente du Parlement, Edite Fatima, s’est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva et a présidé le Forum d’affaires Vietnam-Portugal.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva. Photo: VNA

Lors de leur entretien, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le ministre des Affaires étrangères Augusto Santos Silva ont souligné que les deux pays devraient renforcer les échanges à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, pour créer une dynamique des relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de prendre des mesures pour promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'étudier des orientations pour promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement ; convenu de s'efforcer conjointement d'augmenter le chiffre d'affaires commercial de 471 millions de dollars en 2020 à un milliard de dollars dans les années à venir.

La dirigeante vietnamienne a appelé les entreprises portugaises à renforcer la coopération commerciale et les investissements au Vietnam, affirmant que le Vietnam est prêt à être un pont entre les entreprises portugaises et les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie-Pacifique.

Elle a souhaité voir le Portugal soutenir le Vietnam dans le développement du commerce et des investissements avec l'Union européenne (UE), ratifier bientôt l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE, exhorter la Commission européenne (CE) à retirer le "carton jaune" en faveur des produits aquatiques vietnamiens.

Le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a évalué le Vietnam comme un partenaire prioritaire du Portugal ainsi que de l'UE ; soulignant que les deux pays disposaient encore d'une large marge de coopération, notamment dans le domaine du commerce et de l'investissement ; affirmant que la partie portugaise créerait des conditions favorables pour les agences et les entreprises des deux parties de mettre en relation du partenariat et d'élargir les marchés…

Il a annoncé que le Portugal avait décidé d’accorder 160.000 doses de vaccins de Pfizer via le Mécanisme COVAX au Vietnam.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre la vice-présidente du Parlement, Edite Fatima. Photo: VNA

En rencontrant la vice-présidente du Parlement, Edite Fatima, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, a déclaré que les deux pays pourraient se soutenir efficacement dans le développement socio-économique.

Elle a proposé aux deux organes législatifs de renforcer leur coopération et l'échange de délégations.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s'exprime lors du forum d'affaires Vietnam-Portugal. Photo: VNA

S’exprimant lors du Forum d’affaires Vietnam-Portugal, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a présenté la situation du développement socio-économique, les efforts du Vietnam en matière d'intégration économique et de commerce international et les priorités de développement actuelles du Vietnam telles que la haute technologie, l'innovation, la promotion de l'économie numérique...

Elle a affirmé que le Vietnam créerait toutes les conditions favorables aux investisseurs portugais pour réaliser des projets réussis et durables au Vietnam. -VNA