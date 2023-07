Hâu Giang (VNA) – Des experts de la Commission centrale d’économie du Parti communiste du Vietnam (PCV), du ministère de la Construction, de l’Agence française de développement (AFD) et des provinces de Hâu Giang, Son La et Quang Tri, ont discuté, lors d’un séminaire tenu mardi 18 juillet, de la planification et du développement urbain durable dans le delta du Mékong.



Séminaire sur la planification et le développement urbain durable dans le delta du Mékong . Photo: VNA

Le delta du Mékong compte actuellement 211 cités municipales. Le taux d'urbanisation de la région est de 32%, soit un niveau inférieur au taux moyen national de 40,5%. Il est prévu qu'au cours de la période 2021-2025, le delta du Mékong comptera plus de 250 cités municipales. Le taux d'urbanisation sera d'environ 35-36 % en 2025 et d’environ 42-48% en 2030.



Le Vietnam est l’un des pays fortement touchés par le changement climatique. Il est prévu que d’ici la fin du 21e siècle, le niveau de la mer augmenterait de 0,5 à 1 m, affectant environ 35% de la population du delta du Mékong. Toutes les 13 localités de cette région sont exposées au risque d’inondation. Des dizaines de cités municipales du delta du Mékong sont menacées d'inondations et de dégradation des sources d'eau en raison de l'intrusion saline.

Cân Tho, la plus grande ville du delta du Mékong. Photo: VNA



Selon des représentants du ministère de la Construction, leur ministère a travaillé avec les ministères et organes compétents pour soumettre au Premier ministre des projets de développement urbain dans le contexte de changement climatique pour les périodes 2013-2020 et 2020-2030.



De son côté, Dông Van Thanh, président du Comité populaire de la province de Hau Giang, a indiqué que sa province avait proposé un projet sur le développement vert de la ville de Nga Bay pour s’adapter au changement climatique, lequel avait été approuvé par le Premier ministre.



Ce projet représente un investissement total estimé à environ 1.211 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 44,5 millions d'euros, en provenance de prêts de l'AFD et du fonds de contrepartie de la province. Le projet vise à faire de Nga Bay une ville verte et résiliente au changement climatique, lui permettant de devenir l'une des villes clés de la province, a dit Dông Van Thanh. -VNA