Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la décision 1664/QD-TTg approuvant le « Projet de développement de l'aquaculture marine à l'horizon 2030, avec vision à l'horizon 2045 ».

Photo d'illustration : VNA

L'objectif global du projet est de faire de l'aquaculture marine une industrie de production à grande échelle, industrielle, synchrone, sûre, efficace et durable protégeant l'environnement écologique, de créer des produits de marque répondant aux besoins des marchés nationaux et d'exportation, de créer des emplois, d'améliorer les conditions socio-économiques, d'augmenter les revenus des communautés côtières, de contribuer à la protection de la sécurité et à la défense de la mer et des îles.

Photo d'illustration : VNA

Le programme fixe comme objectif d'ici 2025 que la zone d'élevage atteindra 280.000 hectares, le volume des cages,10 millions de m3, la production, 850 000 tonnes, le chiffre d'affaires à l'exportation de 0,8 à un milliard de dollars, puis 1,8 à 2 milliards de dollars en 2030. Dans la vision jusqu'en 2045, l'aquaculture marine du pays atteindra un niveau avancé avec des méthodes de gestion modernes. Les exportations atteindront plus de 4 milliards de dollars.

Le projet vise à développer de manière synchrone le système d'infrastructures pour l'aquaculture marine. Plus précisément, des infrastructures techniques modernes seront investies, des flottes de services logistiques et des zones d'élevage marin au large dans des provinces clés seront créés. En ce qui concerne le développement de l'aquaculture marine côtière, la priorité est donnée au développement de l'aquaculture des produits ayant des marchés de consommation et des avantages compétitifs, à l’application des méthodes d'agriculture industrielle, multi-espèces adaptées à chaque région écologique associées à la protection, au développement des ressources et à la gestion des zones côtières.

Photo d'illustration : VNA

Pour les villes et provinces de Quang Ninh à Ninh Binh, le projet concentre sur la poursuite à construire la région de Hai Phong - Quang Ninh pour devenir un centre d'agriculture marine, un centre de pêche majeur associé à la conservation marine et au tourisme national, construire des zones de production concentrée de variétés de mollusques pour répondre à la demande de variétés de mollusques pour la région et l'ensemble du pays.

Pour les provinces et villes de Thanh Hoa à Binh Thuan, développer l'aquaculture marine en association avec les services de transformation et de logistique des produits de la mer, la production de poissons marins, d'algues, construire et exploiter un modèle de cogestion dans la gestion et l'exploitation efficaces et durables des variétés de homard.

Quant aux provinces et villes de Ba Ria - Vung Tau à Kien Giang, le projet a souligné la liaison harmonieuse de l'agriculture marine aux services, l'écotourisme marin, le pétrole et le gaz, l'énergie éolienne et le développement de l'industrie de transformation.

Le projet indique clairement la forme des zones d'aquiculture en haute mer dans des provinces et des villes clés telles que Quang Ninh, Hai Phong, Quang Ngai, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Ca Mau, Kien Giang et dans quelques localités ayant des conditions naturelles favorables.- VNA