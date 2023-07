Présentation d'une intervention lors de l'événement. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L'Université des technologies de l'information et de la communication Vietnam-République de Corée (VKU) relevant de l’Université de Da Nang a organisé, le 28 juillet dans la ville de Da Nang, un forum sur le Consortium de l'ASEAN pour l'innovation et la recherche (ASEAN Consortium for Innovation and Research - ACIR).



L'événement visait à promouvoir l'innovation et la recherche scientifique dans le cadre de la 12e Conférence nationale sur les technologies de l'information et leurs applications (CITA 2023). Il a réuni des spécialistes d'universités de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Pologne, la République de Corée, et de pays d'Asie du Sud-Est.



Les participants ont discuté de la création d'un forum de connectivité et de développement durable et efficace du réseau des dirigeants et des érudits des universités d'Asie du Sud-Est, de la conduite de recherches sur des activités innovantes, de la proposition et de la réalisation de projets internationaux conjoints, de la promotion de la collaboration éducative.

Signature d'un protocole d'accord entre les 7 premières unités membres de l'ACIR. Photo: VNA



Lors de l'événement, a été signé un protocole d'accord entre les 7 premières unités membres de l'ACIR.



A cette occasion, la VKU a signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale avec King Mongkut's University of Technology Thonburi de Thaïlande pour lancer des programmes de formation et des échanges d'étudiants. -VNA