De nombreuses villes et provinces ont élaboré des plans afin de développer des zones urbaines vertes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, de nombreuses villes et provinces ont élaboré des plans afin de développer des zones urbaines vertes pour aider à améliorer l'environnement et la qualité de vie de leurs populations.



Selon le ministère de la Construction, la surface d’espaces verts par personne dans les zones urbaines du Vietnam est faible, seulement 2-3 m². A Ho Chi Minh-Ville, la ville la plus développée du pays, le taux est inférieur à 1 m².



Selon le programme de développement des parcs publics et des arbres à Ho Chi Minh-Ville dans la période 2021-2025, la ville a pour objectif d'augmenter d'au moins 150 hectares les parcs et 10 hectares les espaces verts publics, soit la plantation de 10 millions arbres de toutes sortes.



Selon le docteur Dinh Quang Diep, la mégapole du Sud doit planifier la construction de ceintures vertes, dans le contexte où le fonds foncier pour l'aménagement d'espaces verts au centre-ville n'est plus disponible.

Cité urbaine de Phu My Hung. Photo: VNA



En outre, plusieurs experts suggèrent que Ho Chi Minh-Ville renforce le contrôle des parcs qui sont utilisés à mauvais escient pour en refaire des espaces publics.



L'architecte Nguyen Dinh Hoa propose que Ho Chi Minh-Ville développe des politiques pour encourager les fonds privés dans la construction de parcs de plus de 10 hectares.



Dans les temps à venir, Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur la mise en place de mécanismes et de politiques pour attirer les investisseurs dans le développement des espaces verts.-VNA