Le Département général des douanes du Vietnam et la UK Border Force (UKBF) renforceront leur collaboration dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre les deux parties mercredi 2 octobre à Hanoi.

Un salon international de la défense et de la sécurité du Vietnam (DSE Vietnam 2019), a ouvert ses portes mercredi 2 octobre à Hanoi, présentant les technologies et solutions de sécurité les plus avancées.