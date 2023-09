Le lac Dong Do à Soc Son. Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Pour la période 2025-2030, le district de Soc Son s'efforce de devenir l'un des districts majeurs pour le développement touristique de Hanoï, en faisant du tourisme son secteur économique clé.

Le vice-président du Comité populaire du district de Soc Son, Do Minh Tuan, a donné cette information lors de la réunion sur la mise en œuvre d'un comportement civilisé dans le tourisme et le tourisme communautaire, organisée le 28 septembre par le Service du tourisme de Hanoï en coordination avec le Comité populaire du district de Soc Son.

Soc Son est une terre pleines de grand potentiels pour le développement touristique, tant en termes de ressources naturelles que culturelles. Soc Son compte 341 reliques culturelles et historiques et lieux de culte, avec 174 festivals organisés chaque année.

Soc Son est une localité figurant dans la planification touristique de Hanoï jusqu'en 2030. Le complexe touristique de montagne Soc - lac Dong Quan de Soc Son est identifié comme l'un des six complexes touristiques clés de la ville, avec les produits touristiques comme le tourisme spirituel associé au festival de Giong et au système d’ouvrages religieux, le site d'écotourisme des lacs Dong Quan et Dong Do, le hippodrome de Soc Son…

En outre, Soc Son coopère avec les districts de Me Linh et Dong Anh pour développer de produits de tourisme sportif et de tourisme de divertissement. - VNA