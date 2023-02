Berlin (VNA) - La deuxième réunion du Comité mixte de coopération économique Vietnam-Allemagne s'est tenue le 23 février à Berlin au siège du ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat (BMWK), sous l’égide conjointe de la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang et du secrétaire d'État du BMWK, Udo Philipp.Les deux parties ont évalué les relations économiques bilatérales, discuté des contenus de coopération dans les domaines d'intérêt mutuel tels que l'énergie, la sécurité énergétique, la transformation énergétique, l'industrie 4.0, les services, la logistique et de la suppression des barrières commerciales pour tirer pleinement parti des avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).En ce qui concerne les relations économiques bilatérales, les deux parties ont constaté une évolution positive. En 2022, le commerce bilatéral a atteint près de 15 milliards d'euros contre 10 milliards d'euros en 2015. La partie allemande souhaite participer à des projets d'investissement au Vietnam dans les domaines de l'énergie, de la santé et du numérique.Dans le domaine de l'énergie, les deux parties souhaitent rehausser le Dialogue énergétique au niveau d’un Partenariat énergétique pour accélérer la transition énergétique au Vietnam et en Allemagne. Les deux parties ont souligné l'importance de la sécurité et de la transition énergétiques, reconnaissant le rôle important de la garantie de la sécurité énergétique dans le développement économique à travers la diversification des sources d'énergie, le développement de l'énergie, la production et l'utilisation des énergies renouvelables, l’utilisation de l’énergie de manière efficace et économique.Pour l'industrie et la transformation numérique, les deux parties ont souhaité renforcer leur coopération dans la production automobile ; encourager les entreprises allemandes à trouver des fournisseurs de composants et d'accessoires au Vietnam ; investir dans la sous-traitance industrielle au service d'autres secteurs comme le textile, la chaussure, l'électronique. En outre, les deux parties ont également évoqué la possibilité de promouvoir la délivrance de visas de travail pour les employés allemands au Vietnam afin de faciliter davantage les activités d'entreprises allemandes implantées dans le pays.