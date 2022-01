Hanoi (VNA) – Forbes a dévoilé récemment le classement "50 Over 50: Asia 2022", où figurent 2 femmes vietnamiennes: Thai Huong, fondatrice et présidente du conseil stratégique du groupe TH, et Truong Thi Lê Khanh, fondatrice et présidente de Vinh Hoan JSC.

Mme Thai Huong. Photo: Vnexpress



Selon Forbes, Mme Thai Huong, née en 1958, est connue comme l'une des "révolutionnaires" de l'industrie agricole vietnamienne. Elle a contribué à stimuler la croissance de l'industrie laitière en investissant en 2008 dans un projet appliquant des technologies israéliennes dans l'élevage laitier et la transformation du lait. Cela a permis de réduire 92% à 60% le pourcentage de produits laitiers utilisant du lait en poudre en 2020.



L'une des autres raisons qui ont persuadé Forbes de choisir Huong, ce sont les "forts progrès réalisés ces dernières années dans l'investissement dans des projets de transformation laitière en Russie et en Australie".



