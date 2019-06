Le critère sur la réputation académique de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 70 rangs pour monter à la 427e place.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Deux universités vietnamiennes figurent parmi les 1.000 meilleures du monde, selon le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) publié mercredi 19 juin par Quacquarelli Symonds.

Il s'agit de la deuxième fois que des établissements vietnamiens figurent sur cette liste. L'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville fait partie du groupe des universités classées de la 701e à la 750e place, tandis que celle de Hanoï figure dans le groupe allant de la 801 place à la 1.000e place.

C’est la 2e année consécutive que l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville figure sur ce top. Ce résultat lui a permis de se classer dans le groupe de 66% des meilleures du monde.

Le MIT, Massachusetts Institute of Technology, est numéro un mondial pour la huitième année consécutive.

Quacquarelli Symonds est une société britannique qui revendique le plus grand réseau mondial d’information et de conseil sur l’éducation supérieure et le parcours professionnel.

Ce classement se base sur six critères pondérés : la réputation académique (40%), la réputation auprès des recruteurs (10%), le ratio enseignants-étudiants (20%), le nombre de citations par enseignant-chercheur (20%), le ratio d’enseignants internationaux (5%) et celui d’étudiants internationaux (5%).

Cette année, le critère sur la réputation académique de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 70 rangs pour monter à la 427e place.

Il s’agit de la seizième édition du QS World University Rankings, classement le plus consulté au monde. -VNA