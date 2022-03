Da Nang, 18 mars (VNA) – Le complexe Sun World Ba Na Hills dans la ville de Da Nang (Centre) a lancé deux téléphériques lors de sa réouverture au tourisme le 18 mars : le Hoi An-Marseille vers le pont d’Or et le Bordeaux-Louvre vers le sommet de la montagne de Ba Na.

Pont d'Or à Dà Nang. Photo: VNA

En outre, à partir du 30 avril, ce complexe touristique va exploiter la ligne de funiculaire n°2 de 430 mètres de long, amenant les touristes au royaume du Soleil et au château de la Lune, deux ouvrages fraîchement inaugurés.

De même, de nombreuses autres expériences de divertissement seront mises en service cet été, telles que le cinéma 5D et deux cinémas Airship, un carrousel de chevaux en bois de style médiéval européen et des cabines de jeux sans compter un immense jardin d’hortensias en pleine floraison.

Bà Nà Hills. Photo: VNA



Selon Nguyên Lâm An, directeur du complexe touristique, à partir de fin avril, cet endroit reprendra des événements et des festivals animés dont la route du Carnaval et la place Nhât thuc (Éclipse de soleil) à l’architecture impressionnante.

De plus, une foire européenne apportera une nouvelle expérience aux visiteurs sans compter le retour du Festival d’été - festival de la gastronomie et de la bière B’estival du spectacle "La bataille du royaume de la Lune".

Enfin, cet été, les visiteurs pourront également voir de leurs propres yeux le processus de production de vin. -VNA