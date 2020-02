Conférence de presse périodique de janvier du gouvernement, le 5 février. Photo : baodautu.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement a soumis au Premier ministre deux scénarios sur la croissance économique du pays en 2020, a annoncé le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental.

Le ministère du Plan et de l’Investissement prévoit que la croissance serait de 6,27% si l’épidémie de coronavirus était maîtrisée au premier trimestre, a indiqué Mai Tien Dung lors de la conférence de presse périodique du gouvernement, le 5 février.

Si l’épidémie est maîtrisée au 2e trimestre, la croissance serait de 6,09%, a-t-il ajouté, indiquant que ces scénarios prévoyaient des niveaux plus bas que l’objectif de 6,8% fixé par l’Assemblée nationale.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen The Phuong, a affirmé que ces prévisions avaient été données sur la base des données de janvier. Il a toutefois souligné qu’il s’agissait des prévisions qui pourraient changer en fonction de nouvelles évolutions de la situation et des effets des politiques appliquées.

Nguyen The Phuong a déclaré que son ministère accordait la priorité à la prévention et à la lutte contre l’épidémie, puis aux solutions prises pour soutenir la production et le commerce.

Le gouvernement est ferme dans la lutte contre l’épidémie tout en prenant des mesures appropriées pour favoriser la production et le commerce, selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai.

Lors de la conférence, le ministère des Finances a annoncé qu’il avait proposé au Premier ministre de lever les droits de douane sur les masques de protection au service de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, ainsi que ceux sur les matières premières utilisées pour produire ces masques et du gel désinfectant pour les mains. -VNA