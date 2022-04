Le col de Hai Van. Photo: CPV/Vntrip

Hanoï (VNA) - The Travel a répertorié les 10 plus belles routes d'Asie, dont deux au Vietnam.La première est celle montant le col de Hai Van, route côtière reliant les deux villes de Hue et Da Nang. Les caractéristiques de cette route sont ses virages en épingle à cheveux, sa végétation riche, ses paysages magnifiques surplombant la mer. Hai Van est considérée comme l'une des principales routes côtières du Vietnam. Le col est apparu dans un certain nombre de films et a même été inclus dans la populaire émission de voitures de la BBC Top Gear en 2008.