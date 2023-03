Hanoi (VNA) - Deux ports maritimes vietnamiens ont été nommés dans la liste restreinte des prestigieux World Travel Awards 2023.

Le port de croisière international d'Ha Long. Photo: Reviewhalong

Le port de croisière international d'Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord) et le port de Phu My dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) sont les deux destinations nominées pour le titre de premier port de croisière d'Asie.Le Vietnam a également été nominé pour d'autres prix. Plus particulièrement, Hô Chi Minh-Ville figure sur la liste des nominés pour le prix de la meilleure destination de voyage d'affaires en Asie, et Hanoï est en lice pour celui de la principale destination de vacances en ville en Asie.Hoi An , dans la province de Quang Nam, et Hue, dans celle de Thua Thien - Hue, sont toutes deux candidates au titre de meilleure ville culturelle d'Asie.- VNA