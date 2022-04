Hanoi (VNA) – L’Agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a lancé vendredi 8 avril des poursuites pénales et arrêté deux autres personnes soupçonnées d’avoir aidé Trinh Van Quyêt, ancien président de FLC Group JSC, à manipuler le marché boursier.

Les enquêteurs perquisitionnent le siège de FLC Group JSC

Les personnes arrêtées sont Huong Trân Kiêu Dung, vice-présidente permanente du groupe FLC et présidente de BOS Securities JSC, et Nguyên Quynh Anh, directrice générale de BOS Securities JSC.

Le Parquet populaire suprême a approuvé les décisions et les mesures procédurales conformément à la loi.

Auparavant, l’Agence de police d’enquête avait également lancé des poursuites pénales contre Trinh Van Quyêt et ses deux complices et sœurs cadettes, Trinh Thi Mai Huê et Trinh Thi Thuy Nga, au service de l’enquête sur l’accusation de manipulation boursière.

Le 10 janvier, Trinh Van Quyêt a vendu 74,8 millions d’actions FLC sans aucun rapport ni notification préalable, comme l’exige la réglementation, suscitant l’inquiétude du public et plongeant le marché boursier dans le chaos.

La Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC) a immédiatement décidé de bloquer les comptes de titres du magnat de l’immobilier pour l’empêcher de commettre d’autres actes illégaux.

La SSC a également demandé au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) d’annuler les transactions des 74,8 millions d’actions FLC. De nombreux investisseurs ont été remboursés.



Le 18 janvier, il a rendu une autre décision en vertu de laquelle Trinh Van Quyêt a été condamné à une amende de 1,5 milliard de dôngs (65.600 dollars), la peine la plus lourde conformément à la réglementation, et lui a interdit les activités de négociation d’actions pendant cinq mois.

C’était la deuxième fois qu’il était condamné à une amende par la SSC pour la même infraction. En 2017, il s’était vue infliger une amende de 65 millions de dôngs pour avoir vendu 57 millions d’actions FLC sans préavis. – VNA