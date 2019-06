Deux navires de la Force maritime d'autodéfense japonaise effectuent une visite du 14 au 17 juin au Vietnam. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Deux navires de la Force maritime d'autodéfense japonaise que sont le porte-hélicoptères JS Izumo et la classe Murasame, avec 600 officiers et marins à leur bord, conduits par le contre-amiral Hiroshi Egawa, ont jeté l'ancre vendredi 14 juin au port international de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre), entamant une visite de quatre jours au Vietnam.



La visite s'inscrit dans le contexte où les relations entre le Vietnam et le Japon en général et les liens bilatéraux en matière de défense en particulier, ont été consolidés au fil des années, contribuant à maintenir la paix, la stabilité et la coopération dans la région.



Durant leur séjour, les membres des équipages rendront visites de courtoisie aux responsables du Comité populaire de Khanh Hoa, du Commandement de la 4e zone navale du Vietnam. Ils participeront également à un échange sportif avec des officiers et soldats de la 4e zone navale et quelques activités communautaires dans cette localité. -VNA