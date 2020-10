Ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc. Photo : Internet

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de reconnaître deux localités de la province de Binh Phuoc (Sud) aux normes de la Nouvelle Ruralité.



La ville de Dong Xoai et le chef-lieu de Phuoc Long ont accompli les tâches d’édification de la Nouvelle Ruralité en 2019.



Le Premier ministre a chargé le Comité populaire de la province de Binh Phuoc de féliciter ces deux localités selon la réglementation, de les encourager à maintenir et améliorer les acquis en se concentrant sur les critères environnementaux pour assurer la durabilité de la Nouvelle Ruralité.

La ville de Dong Xoai n'a plus de ménages pauvres. Le taux de pauvreté à Phuoc Long n’est seulement que 0,52%. Le revenu annuel par habitant est de 60 millions de dôngs. La sécurité et l'ordre social sont stables, de nombreux modèles de prévention et de lutte contre la criminalité ont été généralisés. Le taux de personnes satisfaites des résultats de l’édification de la Nouvelle Ruralité dans ces deux localités est de 98%.-VNA