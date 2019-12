Hanoi (VNA) - Le Docteur Nguyên Duy Tâm et l’agrégée Nguyên Thi Sao Ly ont participé au 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, tenu fin novembre à Hanoi. Deux personnalités qui ont obtenu d’excellents résultats dans leurs études à l’étranger. Rencontre.

Le Docteur Nguyên Duy Tâm. CTV/CVN

Sur le thème "Les jeunes intellectuels vietnamiens au service du développement durable du pays", cette édition a été organisée par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Le Docteur Nguyên Duy Tâm travaille actuellement à l’Université de technologie de Nanyang à Singapour. Il fut l’orateur principal de ce forum sur la protection des ressources environnementales et la lutte contre le changement climatique.Né en 1990 à Quang Binh (Centre), Duy Tâm est diplômé de la Faculté de génie physique et nanotechnologie de l’Université d’ingénierie et de technologie de l’Université nationale de Hanoi. Après avoir reçu une bourse de l’Université de technologie de Nanyang, il s’est rendu à Singapour pour étudier et y poursuit actuellement ses recherches post-doctorales.Dans le processus de recherche scientifique, il se passionne pour les énergies renouvelables. Un sujet au cœur des préoccupations sociétales, en raison du besoin urgent d’alternatives aux énergies fossiles. De passage au Vietnam, le Dr. Tâm a souhaité partager ses connaissances sur la question de la gestion et de l’utilisation efficace de l’énergie solaire. Une source d’énergie prometteuse au vue du nombre de jours d’ensoleillement dans le pays."Le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens nous permet d’échanger avec les individus et les organismes de recherche du pays. Nous pouvons contribuer au développement de notre pays natal en restant à l’étranger afin d’étudier et acquérir de l’expérience", a partagé Duy Tâm.Les principaux thèmes abordés ont porté sur les matériaux de stockage, catalytiques et nanostructurés, la conversion d’énergie et les réactions électrochimiques. "Le sujet de recherche le plus significatif à mon sens est la fenêtre intelligente. Après avoir obtenu mon doctorat, j’ai été recruté pour le projet susmentionné de la Fondation nationale pour la recherche de Singapour. Je suis le chef de groupe", a-t-il confié.Le jeune chercheur a également contribué au projet d’énergie renouvelable pour l’agriculture au Vietnam, présidé par l’Institut d’application des technologies VIPTAM. Ce projet a pour but de promouvoir le transfert de technologie des énergies renouvelables de l’étranger vers le Vietnam au lieu de les acheter à prix élevé.Une intellectuelle sur tous les fronts