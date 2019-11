Hanoi, 27 novembre (VNA) - La 38e édition du Festival international du film anthropologique Jean Rouch se tient du 15 novembre au 12 décembre au musée de l’Homme de Paris.

Ce festival a pour ambition de rendre compte par le cinéma documentaire de la diversité des modes de vie de l’homme et de leurs activités sociales, politiques et culturelles, comme de leurs relations à l’environnement.



Après chaque projection, il y a des découvertes et débats entre le public, les réalisateurs et les experts.



Parmi les 23 films projetés, il y en a deux du Vietnam que sont «Mùa cát vọng» de la réalisatrice Pham Thu Hang et «Bưởi», de la réalisatrice vietnamienne Tran Phuong Thao et du réalisateur français Swann Dubus.



Les projections de ces deux films vietnamiens ont attiré de nombreux spectateurs, aussi bien des Français que des Vietnamiens résidant en France.



Ces dernières années, de nombreux films documentaires du Vietnam ont été présentés et ont été hautement appréciés par le public comme des experts à travers des prix obtenus lors du festival international du film anthropologique Jean Rouch.