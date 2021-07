Les employés de la Compagnie générale d'électricité du Nord. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – La Compagnie générale d’électricité du Nord et la Compagnie générale de caoutchouc Dâu Tiêng figurant parmi les 18 entreprises des pays aséaniens ont reçu le Prix de sécurité et d’hygiène au travail de l’ASEAN, lors d’une cérémonie tenue virtuellement le 27 juillet.

Ce prix du Réseau de sécurité et de santé au travail de l'ASEAN (ASEAN-OSHNET) de la 3e édition vise à honorer les performances des 18 entreprises dans la promotion des normes de sécurité et d’hygiène au travail.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise de prix, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN en charge de la communauté socioculturelle, Kung Phoak, a félicité les entreprises primées pour leurs réalisations, contribuant à la construction d'une communauté de l'ASEAN plus sûre et plus saine.

Né en 2016, ce prix est destiné aux entreprises qui répondent à des normes élevées en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Ce prix démontre l'engagement de l'ASEAN à promouvoir le partenariat public-privé pour améliorer la sécurité et l’hygiène au travail dans la région. -VNA