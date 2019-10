Après 9 ans de mise en œuvre du programme, les 36 communes du district de Tho Xuân ont été honorées par le titre de Nouvelle ruralité. Photo: danviet.vn

Thanh Hoa (VNA) - Deux districts de la province de Thanh Hoa (au Centre) ont été récemment reconnus comme ayant atteint les normes de la nouvelle Ruralité, suivant les décisions 1238/QĐ-TTg et 1239/QĐ-TTg signées par le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê.



Ainsi, le district de Vinh Lôc compte la totalité de ses 15 communes satisfaisant aux critères. Le revenu annuel par habitant a atteint plus de 42 millions de dôngs et le taux de la pauvreté est de moins de 4,2%.



Après 9 ans de mise en œuvre du programme, la physionomie du district de Tho Xuân a changé de manière radicale. Le revenu annuel par habitant a été multiplié par 2,3 comparé à 2011, avec 37 millions de dôngs. Le taux de foyers pauvres est de 2,42% contre 16,43% en 2011. Les 36 communes de ce district ont été honorées par le titre de Nouvelle ruralité. -CPV/VNA