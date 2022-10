Quang Tri (VNA) – Deux bombes pesant chacune 340 kg et datant de la guerre du Vietnam ont été découvertes les 3 et 4 octobre dans des plantations d’hévéa dans la province de Quang Tri, a fait savoir l’organisation non gouvernementale américaine PeaceTrees VietNam.

Photo: VNA





La première bombe, une M117, a été mise au jour le 3 octobre par l’équipe de déminage n°3 de PeaceTrees VietNam à une profondeur d’un mètre dans une plantation d’hévéa de la commune de Cam Hiêu, district de Cam Lô.



La seconde, également une bombe M117 d’un diamètre de 408 mm et d’une longueur de 2,06 mètres, a été découverte le 4 octobre à environ 70 mètres de la première, à une profondeur de 0,9 mètre.



Les démineurs ont intervenu sur ces engins et réussi à les acheminer vers un site de neutralisation.



Quang Tri est la localité vietnamienne la plus polluée par les restes explosifs de guerre, avec 82% de sa superficie contaminée. Les engins explosifs laissés par la guerre y ont fait plus de 3.430 morts et 5.100 blessés. –VNA