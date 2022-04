Construction de l’autoroute Mai Son - Nationale 45. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 16 avril, le vice-Premier ministre Le Van Thanh est allé examiner le chantier de construction de l’autoroute Mai Son - Nationale 45 qui est un tronçon du projet d'autoroute Nord-Sud à l'Est.



Le vice-Premier ministre a examiné l'ensemble du parcours de plus de 63 km de long, de la province de Ninh Binh (Nord) à la province de Thanh Hoa (Centre), y compris deux tunnels à travers des montagnes. Puis, dans la province de Thanh Hoa, il a eu une réunion avec des entrepreneurs sur l'avancement de la mise en œuvre de quatre projets d'autoroutes qui doivent être achevés en 2022. Il s’agit des autoroutes Mai Son – Nationale 45 (63,37 km), Cam Lo – La Son (98,3 km), Vinh Hao – Phan Thiet (100,8 km) et Phan Thiet – Dau Giay (99 km).



Selon un rapport du ministère des Transports, ces quatre projets, d'une longueur totale de 361,47 km, connaissent actuellement un retard de 2,5%. Lors de la réunion, les entrepreneurs ont tous confirmé leur engagement à achever ces quatre projets cette année.



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a souligné que la demande du gouvernement et du Premier ministre est d'achever 361 km d'autoroute cette année.



Actuellement, il reste quelques problèmes qui seront complètement résolus, a affirmé le vice-Premier ministre, ajoutant qu’un document public serait publié dans les prochains jours pour accélérer l'avancement des projets et traiter complètement les problèmes.



Le vice-Premier ministre a également souligné l’importance de la qualité des travaux, déclarant que la qualité des travaux est la priorité absolue.-VNA