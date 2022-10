Vu Bich Van. Photo : VNA



Lang Son (VNA) - L'Agence d’investigation de la Police de la province de Lang Son (Nord) a décidé de mettre en examen l’affaire et mettre en examen et émettre un mandat d’arrêt pour une détention provisoire contre Vu Bich Van (née en 1971) et Ong Thi Thuy (née en 1963) vivant ensemble dans le quartier de Vinh Trai, ville de Lang Son pour enquêter et clarifier les actes d'abus des libertés démocratiques pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et aux intérêts légitimes des organisations et des individus.

Vu Bich Van et Ong Thi Thuy ont longtemps utilisé leurs pages Facebook pour enregistrer, diffuser et poster de nombreux clips vidéo liés à l'image d'un grand nombre de personnes recueillant plaintes, dénonciations et pétitions concernant le Projet de zones résidentielles 2 du quartier Vinh Trai.

En fouillant la résidence des deux personnes, la Police a saisi de nombreuses vidéos utilisant des mots qui portent atteinte aux intérêts des agences de l'État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus, entraînant des commentaires contradictoires et une mauvaise influence sur la réputation des administrations. - VNA