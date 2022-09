Binh Thuân (VNA) – Une délégation de Famtrip composée de représentants de 20 agences de voyages en Australie s’est rendue du 10 au 12 septembre dans la province de Binh Thuân (Centre) pour explorer ses produits touristiques.

La délégation a visité les sites touristiques connus de Binh Thuân tels que Bàu Trang, le phare Kê Gà, le Musée de la sauce de poisson de l’ancien village de pêcheurs, le château viticole, la tour Po Sah Inu, le temple Van Thuy Tu...



Elle a examiné les produits touristiques, les services d’hébergement, la cuisine locale… dans un certain nombre d’hôtels et d’établissements à Hàm Tiên - Mui Ne et Tiên Thành, ville de Phan Thiêt.



A travers cette visite, les membres de la délégation ont pu prendre la mesure du potentiel du tourisme de Binh Thuân qui a eu en revanche présenté ses services et produits touristiques et cherché de nouveaux partenariats.

Binh Thuân dispose d’une côte de 192 km avec une pêcherie de 52.000 km², et l’île Phu Quy située à 56 milles marins (120 km) au large de Phan Thiêt.



La mer de Mui Ne possède un climat chaud et venteux, devenant une destination attrative pour les planchistes et kitesurfers réputés venus du Royaume-Uni, de France, de Russie, d’Allemagne, etc.

Considérée comme l’une des 50 meilleures plages au monde la meilleure plage d’Asie pour la planche à voile, Mui Ne est également sélectionné pour organiser la course internationale annuelle de planche à voile. – VNA