Hanoï, 4 novembre (VNA) - La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que l'exploitation de vols directs du Vietnam vers les États-Unis revêt une grande importance pour la promotion de la coopération à multiples facettes entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme et de l'éducation, et l'échange entre les peuples.

Photo d'illustration : VNA

Elle a souligné lors de la conférence de presse pédiorique de son ministère tenue virtuellement le 4 novembre au sujet des informations selon lesquelles Vietnam Airlines effectuerait le premier vol commercial régulier vers les États-Unis, prévu pour fin novembre, après 20 ans de préparation."Cette préparation a été faite de longue date et avec une coopération étroite entre les autorités vietnamiennes et américaines", a-t-elle déclaré.La porte-parole Pham Thu Hang a informé que récemment, Vietnam Airlines a reçu l'approbation de l'Administration de la Sécurité des Transports des États-Unis (Transportation Security Administration (TSA) pour son plan de sécurité du transport aérien, ouvrant la voie à l'obtention d'une licence pour effectuer des vols réguliers entre les deux pays.Selon elle, les agences vietnamiennes compétentes se coordonnent pour achever les procédures finales permettant au transporteur de réaliser son plan de vol. Elles continueront à aider d'autres compagnies aériennes qui souhaitent et sont capables d'opérer des vols directs vers les États-Unis.- VNA