Une activité des volontaires australiens dans des hôpitaux vietnamiens. Photo: suckhoedoisong.vn



Hanoï (VNA) – Les volontaires australiens ont contribué non seulement au succès des organisations au Vietnam, mais également au développement commun du pays, a déclaré l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Craig Chittick.

Lors d'une rencontre le 4 décembre à Hanoï avec des volontaires et des partenaires australiens à l'occasion de la Journée internationale des volontaires (5 décembre), Craig Chittick a reconnu ces derniers comme des ambassadeurs de bonne volonté qui contribuent au développement des relations bilatérales.

Pham Thi Thanh Tam, directrice exécutive du Centre de consultation et d'assistance à l'emploi des jeunes (REACH), partenaire du programme des volontaires australiens (Australian Volunteers Programme), a déclaré qu'en tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 2008, REACH est devenu bien connu dans le monde entier grâce à des milliers d’heures de bénévolat.



Les volontaires australiens jouent un rôle important dans les activités d’appui au développement de REACH et dans l’amélioration de la vie des jeunes Vietnamiens vivant dans la situation difficile, a noté Mme Pham Thi Thanh Tam.

Depuis 1973, plus d’un millier de volontaires australiens ont travaillé au Vietnam, principalement dans les domaines de l'éducation et de la formation, du développement communautaire, du secteur privé, de l'agriculture, de l'égalité des sexes, et de la santé.



Le nouveau programme de volontaires australiens a été lancé en février 2018. Le Vietnam est le cinquième plus grand pays accueillant des volontaires dans le cadre du programme. Chaque année, plus de 40 volontaires australiens se rendent au Vietnam. -VNA