Le président russe Vladimir Poutine. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le portail d'information juridique de la Russie (pravo.gov.ru) vient d'annoncer le décret No182 du président russe Vladimir Poutine sur l'attribution des Prix nationaux.

Selon le décret, le président russe a décidé de décerner l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur vietnamien à Russie Ngo Duc Manh ; au ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich; au chef d'état-major de l'armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense Phan Van Giang; au président du Département général de politique de l'armée populaire du Vietnam Luong Cuong; au vice-ministre vietnamien de la Défense Be Xuan Truong pour leurs grandes contributions au resserrement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le décret a été signée le 29 mars par le président Vladimir Poutine. Outre les citoyens vietnamiens ayant des mérites spéciaux, le décret No 182 attribue également un certain nombre d'autres titres nobles aux citoyens russes et étrangers pour leurs grandes contributions à la lutte contre l'épidémie de COVID-19, pour des réalisations professionnelles et des activités sociales exceptionnelles, pour les mérites dans la garantie de la sécurité nationale de Russie.

L’Ordre de l'amitié de l'État russe est une récompense décernée aux citoyens russes et étrangers pour leurs mérites particuliers dans le maintien de la paix, de l'amitié, de la coopération et de la compréhension mutuelle entre les nations, pour des activités efficaces visant à rassembler et à enrichir les cultures des nations et des peuples. - VNA