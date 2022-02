Hanoi (VNA) – A l’occasion du Têt traditionnel, l’ambassadeur Nguyên Vu Tung est venu le 1er février visiter deux familles emulticulturelle Vietnam-République de Corée.

L'ambassadeur Nguyên Vu Tung a offert des « banh chung » à Nguyên Ngoc Câm (belle-fille de la lignée de Ly en République de Corée), ancienne présidente de l'Association des Vietnamiens en République de Corée. Photo: VNA

Aux maisons de Nguyên Ngoc Câm (belle-fille de la lignée de Ly en République de Corée), ancienne présidente de l'Association des Vietnamiens en République de Corée et de Nguyên Thi Trinh, le diplomate leur a offert des « banh chung » et des « lì xì » (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges).

Avant, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé le 31 janvier une rencontre en ligne avec la communauté vietnamienne dans ce pays.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Nguyên Vu Tung a informé les Vietnamiens d'outre-mer de la situation socio-économique du Vietnam, ainsi que des développements remarquables dans les relations de coopération entre le Vietnam et la République de Corée en 2021.

Le même jour, la communauté vietnamienne au Venezuela s’est réunie pour fêter le Têt traditionnel du Tigre 2022.

La communauté vietnamienne au Venezuela fête le Têt traditionnel du Tigre 2022. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam dans ce pays d’Amérique du Sud, Lê Viêt Duyên a souligné dans son discours les résultats marquants du pays l’année dernière, tout en saluant les efforts des organes vietnamiens de représentation au Venezuela dans la promotion du partenariat intégral entre les deux pays, et des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Colombie, le Vietnam et la Barbade, le Vietnam et Saint-Vincent-et-les Grenadines. -VNA