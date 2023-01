Hanoi (VNA) - Les ressortissants vietnamiens résidant en Biélorussie et en Bulgarie ont célébré la fête du Nouvel An lunaire du Chat 2023 (Têt traditionnel) avec une série d’activités culturelles et musicales.

L'ambassade du Vietnam en Biélorussie a organisé un programme attirant plus de 400 Vietnamiens. Il s'agissait du premier rassemblement de masse de la communauté vietnamienne dans ce pays européen après plus de deux ans de pandémie de Covid-19.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam Nguyên Van Ngu a informé les participants de la situation socio-économique des deux pays tout en soulignant leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme.

Le diplomate a promis que l'ambassade continuerait à travailler pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à s'intégrer davantage dans la société locale, à protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes, à développer la communauté et à contribuer au pays natal.

Danse de lion lors d'une cérémonie à l'ambassade du Vietnam en Bulgarie. Photo: Báo Thanh niên



Une célébration similaire a également été organisée par l'ambassade du Vietnam en Bulgarie.

L'ambassadeur Dô Hoang Long a salué la solidarité de la communauté vietnamienne en Bulgarie et a exprimé son espoir qu'ils feront plus d'efforts pour aider le développement du pays natal et renforcer la communauté. -VNA