L'ancienne vice-présidente vietnamienne Truong My Hoa, qui est présidente du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh - club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés", remet des certificats d'adhésion à ce club à 33 Viet-kieu vivant à Udon Thani. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – La communauté vietnamienne dans la province thaïlandaise d'Udon Thani a accordé plus de 10.000 bahts (environ 3.000 dollars) au Fonds de bourses d'études Vu A Dinh - club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés " lors d'une cérémonie tenue le 13 mars dans cette localité.Lors de l'événement, l'ancienne vice-présidente vietnamienne Truong My Hoa, qui est présidente du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh - club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés", a remis une décision reconnaissant l'Association des Vietnamiens d'Udon Thani en tant que membre collectif du club et des certificats d'adhésion à ce club à 33 Viet-kieu vivant dans la localité.Truong My Hoa s’est déclarée convaincue que la communauté vietnamienne à Udon Thani en particulier et en Thaïlande en général continuerait à apporter leurs contributions à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.De son côté, Luong Xuan Hoa, président de l'Association des Vietnamiens à Udon Thani, a présenté les efforts de la communauté vietnamienne dans cette province thaïlandaise pour s’entraider, soutenir les sinistrés des intempéries au Vietnam et préserver la culture vietnamienne.A cette occasion, le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh - club "Pour Hoang Sa-Truong Sa bien-aimés" a fait don de 10.000 dollars pour soutenir le programme d'enseignement et d'apprentissage de la langue vietnamienne de la communauté vietnamienne à Udon Thani. Des satisfecit ont également été remis aux enseignants ayant grandement contribué à l’enseignement de la langue vietnamienne en Thaïlande.Créé en 1999, le Fonds de bourse d’études Vu A Dinh a accordé plus de 90.000 bourses à des élèves et étudiants pauvres issus de minorités ethniques et ceux dans les zones maritimes et insulaires ayant surmonté les difficultés pour obtenir de bons résultats scolaires.Le Fonds de bourse d’études Vu A Dinh a fondé le club "Pour Hoang Sa-Truong Sa bien-aimé" en 2014. Ce club a pour objet de relier les cœurs des Vietnamiens dans et hors du pays pour soutenir les soldats en mission en mer et les familles des pêcheurs.-VNA