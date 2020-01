Moscou (VNA) – Des anciens combattants et experts militaires de l'ex-URSS en mission au Vietnam durant la guerre ont exprimé leurs sentiments destinés au Vietnam.

Le colonel Aleksey Skrebliukov, président de l’Association d’anciens combattants en mission au Vietnam durant la guerre de la ville Saint-Pétersbourg, a exprimé sa joie devant le changement d'aujourd'hui au Vietnam. Plus de 50 ans se sont écoulés, ce que le Vietnam a fait est un énorme pas, selon lui.

En ce qui concerne de l’Année croisée de l’amitié Vietnam – Russie, il a déclaré que les échanges amicaux entre les deux pays étaient plus fréquents. Ce qui témoigne de l'engagement envers la coopération d'amitié russo-vietnamienne. Il a exprimé son espoir que la forte amitié et la coopération entre la Russie et le Vietnam se poursuivraient pour toujours.

De son côté, Vasilyi Gladyshin, président de l’organisation interrégionale de l’association d’anciens combattants russes à Saint-Pétersbourg, a déclaré que les relations entre les gouvernements des deux pays étaient très efficaces. Les deux pays se soutiennent mutuellement au forum de l’ONU. Les relations entre la Russie et le Vietnam contribuent également au maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique en général et dans la région en particulier. -VNA